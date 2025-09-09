Описание

Tangled Bonds бросает тебя в самую гущу скрытой войны, где ни одна маска не держится долго, а каждый союз может обернуться ударом в спину. Ты — загадочный оперативник, мастер скрытности, наблюдения и холодной логики. Твоё новое задание — Виктор. На поверхности он — влиятельный бизнесмен, а за кулисами, возможно, архитектор глобального хаоса. Защита объекта, казалось бы, простая миссия. Но когда стены начинают шептать, а враги меняются местами с друзьями, становится ясно: ты в самом центре клубка, который кто-то сплёл намеренно.





Tangled Bonds — это игра, где решает не сила, а умение думать наперёд. Каждый диалог — это возможность, каждая тень может скрывать правду. Ты сам выбираешь, кому верить, а чьи слова — лишь ловко расставленные ловушки. Атмосфера напряжения нарастает с каждым шагом, раскрывая сюжет, в котором ничто не случайно. Здесь нет простых решений — есть лишь последствия.