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Tangled Bonds (18+)

Tangled Bonds (18+) 0.4

Тайные миссии редко идут по плану, особенно когда ставки на грани предательства
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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 378 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
79
Скриншоты
Описание

Tangled Bonds бросает тебя в самую гущу скрытой войны, где ни одна маска не держится долго, а каждый союз может обернуться ударом в спину. Ты — загадочный оперативник, мастер скрытности, наблюдения и холодной логики. Твоё новое задание — Виктор. На поверхности он — влиятельный бизнесмен, а за кулисами, возможно, архитектор глобального хаоса. Защита объекта, казалось бы, простая миссия. Но когда стены начинают шептать, а враги меняются местами с друзьями, становится ясно: ты в самом центре клубка, который кто-то сплёл намеренно.


Tangled Bonds — это игра, где решает не сила, а умение думать наперёд. Каждый диалог — это возможность, каждая тень может скрывать правду. Ты сам выбираешь, кому верить, а чьи слова — лишь ловко расставленные ловушки. Атмосфера напряжения нарастает с каждым шагом, раскрывая сюжет, в котором ничто не случайно. Здесь нет простых решений — есть лишь последствия.


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Скачать Tangled Bonds (18+) 378 Мб Ссылка 2 378 Мб
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