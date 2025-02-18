Описание

В Eternal Storm вы окунетесь в суровый мир пустыни, где главный герой просыпается с травмой головы и полной потерей памяти. Перед вами стоит задача собрать фрагменты своего прошлого, исследуя заброшенные уголки и сталкиваясь с многочисленными опасностями, скрытыми в бескрайних песках. Каждое найденное воспоминание приближает героя к разгадке того, кем он был раньше, и открывает перед вами новые сюжетные повороты.





С каждым пройденным этапом вы сами решаете, вернуться ли к прежней жизни или начать всё заново в этом жестоком мире. Eternal Storm предлагает глубокий эмоциональный опыт, где ваши решения определяют дальнейшую судьбу героя и направление его внутреннего пути. Приготовьтесь к испытанию, которое заставит вас задуматься о ценности памяти и выборе между прошлым и новым началом.