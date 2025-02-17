Описание

В A Spoonful of Sugar вы живете мечтой: никаких забот, работы или обязанностей — только вы, ваш подвал и огромная библиотека Steam, способная затмить даже Александрию. Но идеальная идиллия быстро рушится из-за ваших родителей, которые продолжают предъявлять нелепые требования — съездить, найти работу, убираться в комнате. Чтобы усилить контроль, они даже наняли няню Мэри Поппинс, пытающуюся держать вас под своим присмотром. Однако вы не собираетесь сдаваться и готовы найти способ обхитрить систему!





Каждый день в игре предоставляет возможность манипулировать Мэри Поппинс: убедите её вознаградить вашу уборку чем-то, соответствующим вашим взрослым и утонченным вкусам. А каждый вечер, вы вновь проверяете, чтобы завтра настало время для новых забавных испытаний. A Spoonful of Sugar — это юмористичная и увлекательная симуляция, где ваши смелые решения и находчивость помогут вам обрести долгожданную независимость и превратить каждодневную рутину в игру, полную веселья и неожиданных возможностей.