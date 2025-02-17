android-1.ru / Игры / Эротические игры / A Spoonful of Sugar (18+)
A Spoonful of Sugar (18+)

A Spoonful of Sugar (18+) 1.0

Управляйте свободой: обхитрите родителей и няню для своей независимости
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В A Spoonful of Sugar вы живете мечтой: никаких забот, работы или обязанностей — только вы, ваш подвал и огромная библиотека Steam, способная затмить даже Александрию. Но идеальная идиллия быстро рушится из-за ваших родителей, которые продолжают предъявлять нелепые требования — съездить, найти работу, убираться в комнате. Чтобы усилить контроль, они даже наняли няню Мэри Поппинс, пытающуюся держать вас под своим присмотром. Однако вы не собираетесь сдаваться и готовы найти способ обхитрить систему!


Каждый день в игре предоставляет возможность манипулировать Мэри Поппинс: убедите её вознаградить вашу уборку чем-то, соответствующим вашим взрослым и утонченным вкусам. А каждый вечер, вы вновь проверяете, чтобы завтра настало время для новых забавных испытаний. A Spoonful of Sugar — это юмористичная и увлекательная симуляция, где ваши смелые решения и находчивость помогут вам обрести долгожданную независимость и превратить каждодневную рутину в игру, полную веселья и неожиданных возможностей.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать A Spoonful of Sugar (18+) v1.0 MOD APK

Скачать A Spoonful of Sugar (18+) 124 Мб Ссылка 2 124 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Captive Consciousness (18+)
Captive Consciousness (18+)
Version: 0.2.0a
Naughty Tail (18+)
Naughty Tail (18+)
Version: 0.1.1b
Friends Indeed (18+)
Friends Indeed (18+)
Version: Chapter 10 v0.71
Cyberstray 101 (18+)
Cyberstray 101 (18+)
Version: 1.03
Shadows of Ambition (18+)
Shadows of Ambition (18+)
Version: Chapter 4
Your Harem Will Be Mine (18+)
Your Harem Will Be Mine (18+)
Version: 0.1
Horse Magic (18+)
Horse Magic (18+)
Version: 0.1.05
My Girlfriend’s New Kink (18+)
My Girlfriend’s New Kink (18+)
Version: 0.1

Отзывы о A Spoonful of Sugar (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив