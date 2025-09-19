Версия:
0.1.1b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:21
Возраст:
Требуется места:
≈ 276 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
В Naughty Tail вы начинаете как обычный парень, проводящий вечер с друзьями в баре, когда внезапно появляется загадочный портал. Вас мгновенно втягивают в неизведанный мир, где в темноте раздаётся голос, раскрывающий вам тайны этого удивительного измерения. Здесь реальность переплетается с магией, а всё вокруг наполнено мистикой и обаянием.
Оказавшись в мире, где господствуют магия и женщины, вы сталкиваетесь с судьбоносным выбором: подчинить ли их своей воле, используя силу и хитрость, или же стать их спасителем, предотвратив надвигающуюся катастрофу. Naughty Tail предлагает вам уникальное приключение, в котором каждое решение определяет вашу судьбу в этом чарующем и опасном мире.
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