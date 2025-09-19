Описание

В Naughty Tail вы начинаете как обычный парень, проводящий вечер с друзьями в баре, когда внезапно появляется загадочный портал. Вас мгновенно втягивают в неизведанный мир, где в темноте раздаётся голос, раскрывающий вам тайны этого удивительного измерения. Здесь реальность переплетается с магией, а всё вокруг наполнено мистикой и обаянием.





Оказавшись в мире, где господствуют магия и женщины, вы сталкиваетесь с судьбоносным выбором: подчинить ли их своей воле, используя силу и хитрость, или же стать их спасителем, предотвратив надвигающуюся катастрофу. Naughty Tail предлагает вам уникальное приключение, в котором каждое решение определяет вашу судьбу в этом чарующем и опасном мире.