Описание

В Captive Consciousness вы играете за молодого студента первого курса колледжа, оставшегося сиротой после трагической гибели отца и его невесты. Будучи единственным наследником их имущества, вы приглашаете Хейли, дочь невесты вашего отца, жить с вами, пытаясь сохранить остатки утраченной семьи. Но вскоре ваша жизнь принимает неожиданный оборот, когда в ваш дом появляется неизвестная женщина, и вы втягиваетесь в сложную сеть интриг и тайн, угрожающих вашему благополучию.





Погружаясь в атмосферу интриг и коррупции, вы сталкиваетесь с темным заговором, организованным людьми, обладающими огромным богатством, властью и полным отсутствием сочувствия. Ваши дальнейшие решения и моральный выбор определят, сможете ли вы противостоять этим силам, раскрыть скрытые семейные секреты и обрести силу, чтобы изменить свою судьбу. В Captive Consciousness каждая победа и каждое поражение открывают новые горизонты, заставляя задуматься, кем вы станете — героем, способным противостоять злу, или жертвой безжалостного предательства.