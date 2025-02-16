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Captive Consciousness (18+)

Captive Consciousness (18+) 0.2.0a

Тайны наследия: выбор судьбы, заговор, темные семейные секреты и предательство
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Версия:
0.2.0a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 235 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Captive Consciousness вы играете за молодого студента первого курса колледжа, оставшегося сиротой после трагической гибели отца и его невесты. Будучи единственным наследником их имущества, вы приглашаете Хейли, дочь невесты вашего отца, жить с вами, пытаясь сохранить остатки утраченной семьи. Но вскоре ваша жизнь принимает неожиданный оборот, когда в ваш дом появляется неизвестная женщина, и вы втягиваетесь в сложную сеть интриг и тайн, угрожающих вашему благополучию.


Погружаясь в атмосферу интриг и коррупции, вы сталкиваетесь с темным заговором, организованным людьми, обладающими огромным богатством, властью и полным отсутствием сочувствия. Ваши дальнейшие решения и моральный выбор определят, сможете ли вы противостоять этим силам, раскрыть скрытые семейные секреты и обрести силу, чтобы изменить свою судьбу. В Captive Consciousness каждая победа и каждое поражение открывают новые горизонты, заставляя задуматься, кем вы станете — героем, способным противостоять злу, или жертвой безжалостного предательства.


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Скачать Captive Consciousness (18+) 235 Мб Ссылка 2 235 Мб
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