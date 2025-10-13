Описание

Price of Desires — визуальный роман 18+ о паре, чьё тропическое путешествие превращается в проверку страсти, доверия и границ. Последний день отдыха сулит не расслабление, а приглашение в опасную игру. Им предлагают участвовать в серии испытаний с высокой ценой за победу — и ещё большей за поражение. Вознаграждение обещает изменить всё. Но какой будет плата?





В Price of Desires всё держится на выборах: ты управляешь не только действиями, но и атмосферой — между соблазном и сомнением, искренностью и манипуляцией. Игроков ждут пикантные сцены, психологическое напряжение и сюжет, в котором тонкая грань между удовольствием и разрушением стирается с каждым решением. Победители получат всё. Но смогут ли они остаться вместе?