Symphony of Lust (18+) 0.4.50
Лето, когда всё кажется возможным — особенно то, о чём ты раньше только мечтал
Symphony of Lust — это визуальный роман 18+, в котором ты играешь за Десмонда — студента, получившего неожиданное приглашение провести лето в доме друга. Новая обстановка, новые знакомства и целый сезон в окружении привлекательных женщин превращают каникулы в череду ярких моментов, флирта и соблазнов.
Игра предлагает выборы, влияющие на развитие отношений, и разнообразные сцены, в которых каждый шаг приближает тебя к новым эмоциям и желаниям. Symphony of Lust — это история о близости, лёгком напряжении, личных границах и удовольствии, которое приходит, когда ты отпускаешь контроль и позволяешь лету вести тебя вперёд.
v0.4.50
Номер версии установлен как 0.4.50 вместо 0.4.25, чтобы отразить масштаб проделанной работы по сравнению с предыдущими обновлениями. Код для разблокировки прохождения был изменён. Актуальные коды и дополнительная информация приведены ниже.
VN-версия перенесена на Android.
Примечание: видео в Android-версии были сильно сжаты для уменьшения размера установки. Если качество окажется неудовлетворительным — сообщите, и это будет исправлено в следующем обновлении.
8 новых сцен, включая бонусный контент
Исправления багов из версии 0.4.00
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