Описание

Symphony of Lust — это визуальный роман 18+, в котором ты играешь за Десмонда — студента, получившего неожиданное приглашение провести лето в доме друга. Новая обстановка, новые знакомства и целый сезон в окружении привлекательных женщин превращают каникулы в череду ярких моментов, флирта и соблазнов.





Игра предлагает выборы, влияющие на развитие отношений, и разнообразные сцены, в которых каждый шаг приближает тебя к новым эмоциям и желаниям. Symphony of Lust — это история о близости, лёгком напряжении, личных границах и удовольствии, которое приходит, когда ты отпускаешь контроль и позволяешь лету вести тебя вперёд.