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Symphony of Lust (18+)

Symphony of Lust (18+) 0.4.50

Лето, когда всё кажется возможным — особенно то, о чём ты раньше только мечтал
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Версия:
0.4.50
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
206
Скриншоты
Описание

Symphony of Lust — это визуальный роман 18+, в котором ты играешь за Десмонда — студента, получившего неожиданное приглашение провести лето в доме друга. Новая обстановка, новые знакомства и целый сезон в окружении привлекательных женщин превращают каникулы в череду ярких моментов, флирта и соблазнов.


Игра предлагает выборы, влияющие на развитие отношений, и разнообразные сцены, в которых каждый шаг приближает тебя к новым эмоциям и желаниям. Symphony of Lust — это история о близости, лёгком напряжении, личных границах и удовольствии, которое приходит, когда ты отпускаешь контроль и позволяешь лету вести тебя вперёд.


Информация о модах

v0.4.50

Номер версии установлен как 0.4.50 вместо 0.4.25, чтобы отразить масштаб проделанной работы по сравнению с предыдущими обновлениями. Код для разблокировки прохождения был изменён. Актуальные коды и дополнительная информация приведены ниже.

VN-версия перенесена на Android.


Примечание: видео в Android-версии были сильно сжаты для уменьшения размера установки. Если качество окажется неудовлетворительным — сообщите, и это будет исправлено в следующем обновлении.

  • 8 новых сцен, включая бонусный контент

  • Исправления багов из версии 0.4.00

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Скачать Symphony of Lust (18+) v0.4.50 MOD APK

Скачать Symphony of Lust (18+) 2.1 Гб Ссылка 2 2.1 Гб
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Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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