A Town Uncovered (18+) - Играйте за старшеклассника, который переехал в небольшой, казалось бы, обычный городок. Мало ли он знает, этот город хранит темную тайну, и ему предстоит раскрыть, что происходит и почему. Встречайтесь со странными местными жителями и путешествуйте по загадочным местам, ища правду обо всех исчезновениях. Сможете ли вы понять, что происходит?





Пережить приключение, не похожее ни на что другое — исследовать необычный город, наполненный тайнами, встречаться со странными местными жителями и узнавать то, что никто не хочет знать. Примите участие в этом захватывающем приключении и проверьте, есть ли у вас все необходимое! Исследуйте увлекательный мир, наполненный захватывающими тайнами, уникальными персонажами и бесконечными приключениями! Сразитесь с неизвестным, разгадывая подсказки, которые приведут вас к истине.