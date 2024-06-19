Сезон любви — это визуальный роман, основанный на «Снах фермера», в котором оригинальная история сочетается с уникальным интерактивным опытом для создания чего-то нового и захватывающего. Окунитесь в историю, как если бы вы были там, с ее захватывающей графикой, звуковыми эффектами и музыкой, которая увлечет вас.





Следуйте за персонажами Love Season в их путешествии самопознания в увлекательном интерактивном формате, который захватит ваше сердце и отправит вас в приключение на всю жизнь. Создайте свой собственный путь в этом уникальном интерактивном опыте, как никогда раньше! Отправляйтесь в это романтическое приключение через сезон любви. Наслаждайтесь захватывающей историей с очаровательными персонажами, которые заставят ваше сердце биться чаще! Наслаждайтесь историями о любви и дружбе, исследуя этот любимый мир.