Описание

Kiara's Journey возвращается с новыми захватывающими обновлениями. Являетесь ли вы давним поклонником или новичком в игре, мы учли ваши отзывы, чтобы создать игру, которая обязательно вам понравится. Наслаждайтесь захватывающим сюжетом, творческими головоломками и множеством сюрпризов.





New Beginnings in Japan (18+) - Откройте для себя захватывающий игровой процесс, который будет увлекать вас часами и даст волю вашему воображению. Исследуйте постоянно меняющийся мир с новыми уровнями, персонажами и историями, которые бросят вызов вашим навыкам решения проблем, как никогда раньше.





Примите участие в приключении, в котором уже участвовали миллионы других игроков. Захватывающий геймплей, красивая графика и постоянно развивающийся сюжет делают игру Kiara's Journey увлекательной на долгие часы. Присоединяйтесь и узнайте, какие сюрпризы вас ждут!