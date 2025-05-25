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Sexbot (18+)

Sexbot (18+) 2.03

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Версия:
2.03
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 16:05
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 458 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
38 563
Скриншоты
Описание

Откройте для себя новый, заставляющий задуматься визуальный роман, действие которого происходит в будущем передовой робототехники. Откровенный контент, элементы комедии и постоянно развивающийся сюжет «Сексбот» (18+) идеально подойдет любителям жанра, которые ищут что-то новое. Следуйте за своим роботом, созданным по индивидуальному заказу, и исследуйте мир, который никогда не будет обыденным.


Воплотите в жизнь свои самые смелые фантазии в мире, где возможно все. Благодаря продвинутому искусственному интеллекту и пользовательским элементам истории Sexbot (18+) обещает стать незабываемым приключением, которое заставит вас хотеть большего.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Sexbot (18+) v2.03 MOD APK

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Скачать Sexbot (18+) 458 Мб Ссылка 2 458 Мб
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Старые версии Sexbot (18+)
Version TG 2.00 Version TG 1.6

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Sexbot (18+)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 24 октября 2023 10:21
Mikolini,
зависит от разработчика игры
+1
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Mikolini
Mikolini 24 октября 2023 01:24
Дорогие разрабы, я понимаю что очень тороплю Вас, но оооочень хочется продолжение, не подскажите. Как скоро ждать?
+1
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