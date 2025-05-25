Описание

Откройте для себя новый, заставляющий задуматься визуальный роман, действие которого происходит в будущем передовой робототехники. Откровенный контент, элементы комедии и постоянно развивающийся сюжет «Сексбот» (18+) идеально подойдет любителям жанра, которые ищут что-то новое. Следуйте за своим роботом, созданным по индивидуальному заказу, и исследуйте мир, который никогда не будет обыденным.





Воплотите в жизнь свои самые смелые фантазии в мире, где возможно все. Благодаря продвинутому искусственному интеллекту и пользовательским элементам истории Sexbot (18+) обещает стать незабываемым приключением, которое заставит вас хотеть большего.