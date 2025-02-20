Описание

My girlfriend's streaming career (18+) — это визуальный роман с откровенным контентом, выполненный в стиле рисованной графики, созданной с помощью искусственного интеллекта. Игра предлагает вертикальное расположение экрана и короткую продолжительность, но с интересной системой выбора, которая ведет к нескольким уникальным финалам. Вся история развертывается в формате общения через мессенджер, с отправкой сообщений и фотографий, что добавляет игре интерактивности и погружает в атмосферу.





Сюжет начинается с того, что девушка главного героя решает попробовать себя в мире стриминга на одной из популярных платформ. Протагонист часто находится в разъездах, но он поддерживает свою пассию, находясь на расстоянии, и следит за её успехами и переживаниями. В My girlfriend's streaming career (18+) вы будете принимать решения, которые повлияют на развитие отношений и помогут вам узнать, как будут развиваться её стриминговые амбиции. Игра предлагает уникальное сочетание откровенности и интересных сюжетных поворотов, что делает её привлекательной для поклонников жанра.