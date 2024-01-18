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Monster College (18+)

Monster College (18+) 0.8.5

12
2
Скачать (846 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.8.5
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 846 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
12
Комментарии:
1
Просмотров:
17 810

Игра "Monster College" представляет собой визуальную новеллу для взрослой аудитории, в которой главный герой обнаруживает, что он является оборотнем. Вместе с этим открытием он решает изменить свою жизнь и стремится поступить в престижный университет Сильверлиф, где учатся различные монстры.


В университете главный герой встречает необычных и очаровательных женщин, каждая из которых обладает своими уникальными особенностями и магическими способностями. Среди них есть демоны, вампиры, зомби, оборотни, горгоны и другие захватывающие существа.


Главный герой будет вступать во взаимодействие с ними, развивать отношения и принимать различные решения, которые будут влиять на ход сюжета и исход истории. Игрокам предоставляется возможность делать выборы и исследовать различные варианты развития событий. Каждое решение будет иметь последствия и влиять на отношения с персонажами, их эмоциональное состояние и динамику истории.


"Monster College" предлагает захватывающий и мистический мир, насыщенный романтикой и фэнтезийными элементами. Игра привлекает своей оригинальностью и возможностью исследовать разные аспекты монстров и их культур. Вам предстоит принять сложные решения и раскрыть секреты, кот


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Информация о модах

полная версия

Скачать Monster College (18+) 0.8.5 взлом

Скачать Monster College (18+) 846 Мб Ссылка 2 846 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Monster College (18+)


Комментарии (1)
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Leo
Leo 18 января 2024 09:48
После установки выкидывает при запуске.
-1
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