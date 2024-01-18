Игра "Monster College" представляет собой визуальную новеллу для взрослой аудитории, в которой главный герой обнаруживает, что он является оборотнем. Вместе с этим открытием он решает изменить свою жизнь и стремится поступить в престижный университет Сильверлиф, где учатся различные монстры.





В университете главный герой встречает необычных и очаровательных женщин, каждая из которых обладает своими уникальными особенностями и магическими способностями. Среди них есть демоны, вампиры, зомби, оборотни, горгоны и другие захватывающие существа.





Главный герой будет вступать во взаимодействие с ними, развивать отношения и принимать различные решения, которые будут влиять на ход сюжета и исход истории. Игрокам предоставляется возможность делать выборы и исследовать различные варианты развития событий. Каждое решение будет иметь последствия и влиять на отношения с персонажами, их эмоциональное состояние и динамику истории.





"Monster College" предлагает захватывающий и мистический мир, насыщенный романтикой и фэнтезийными элементами. Игра привлекает своей оригинальностью и возможностью исследовать разные аспекты монстров и их культур. Вам предстоит принять сложные решения и раскрыть секреты, кот