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Mad Adventure (18+)

Mad Adventure (18+) 0.1.2

13
5
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Версия:
0.1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 412 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 533
Скриншоты
Описание

Mad Adventures - это увлекательная игра в стиле визуальной новеллы/песочницы. В роли главного героя (MC) вы переехали из родительского дома в квартиру рядом с университетом. Все шло хорошо в вашей жизни, пока не наступил тот фатальный день...


Однажды вы решили навестить своих родителей, но когда пришли в их дом, оказалось, что их там нет. Ваша семья исчезла без следа. Вы попытались связаться с ними по телефону, но сигнал был отсутствует. Сердце начало биться быстрее, и страх охватил вас. В отчаянии вы обратились в полицию, рассказали им о произошедшем и ответили на все их вопросы. Они обещали начать поиск ваших родителей. Однако, вы осознали, что это необычная и загадочная история, и вам придется самому исследовать и распутывать эту тайну.


Mad Adventures предлагает вам свободу выбора и возможность самостоятельно исследовать окружающий мир, общаться с разными персонажами, собирать подсказки и раскрывать загадки. Вы будете собирать доказательства, искать улики и принимать решения, которые будут влиять на ход событий и исход истории.


Ваше путешествие будет полно непредсказуемых поворотов, интриг и возможностей для развития героя. Чтобы раскрыть тайну пропавших родителей, вам придется проявить находчивость, логику и решительность. Погрузитесь в мир Mad Adventures и отправьтесь в захватывающее путешествие, чтобы раскрыть тайну и найти ответы на все вопросы. Лишь вы сможете разгадать загадку и найти истину.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Mad Adventure (18+) v0.1.2 MOD APK

Скачать Mad Adventure (18+) 412 Мб Ссылка 2 412 Мб
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Старые версии Mad Adventure (18+)
Version 0.1.0 Version 0.1.1 Version TG 0.1.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Mad Adventure (18+)


Комментарии (5)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 10 ноября 2024 12:20
Jackal, Так, мы обновляем только когда разработчик выпускает, как выпустит, так добавим)
0
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pigich
pigich 10 ноября 2024 02:46
Jackal, пни когда ответят
0
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Jackal
Jackal 4 ноября 2024 19:37
долго обнову ждать?
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Lensifal
Lensifal Администраторы 29 октября 2024 00:48
кемаыфй, Постараемся скоро обновить.
0
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кемаыфй
кемаыфй 29 октября 2024 00:24
когда обнова?
0
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