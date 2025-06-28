Описание

The Last Year (18+) — визуальный роман с элементами point-and-click управления, системой выбора и гаремными возможностями, где игрокам предстоит влиять на развитие событий. Протагонист, в свой последний год учебы, неожиданно вынужден перевестись в небольшую сельскую школу. После жизни в шумном мегаполисе новая обстановка сначала вызывает у него неприязнь и ощущение скуки, но вскоре он начинает видеть это место совсем иначе.





Сюжет разворачивается вокруг его знакомства с местными девушками, которые, каждая по-своему, изменяют его взгляд на жизнь и окружение. Игроки, благодаря системе выбора, смогут направлять героя по разным сюжетным ветвям, раскрывая неожиданные стороны как в характере главного персонажа, так и в мире вокруг него.