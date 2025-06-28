The Last Year (18+) — визуальный роман с элементами point-and-click управления, системой выбора и гаремными возможностями, где игрокам предстоит влиять на развитие событий. Протагонист, в свой последний год учебы, неожиданно вынужден перевестись в небольшую сельскую школу. После жизни в шумном мегаполисе новая обстановка сначала вызывает у него неприязнь и ощущение скуки, но вскоре он начинает видеть это место совсем иначе.
Сюжет разворачивается вокруг его знакомства с местными девушками, которые, каждая по-своему, изменяют его взгляд на жизнь и окружение. Игроки, благодаря системе выбора, смогут направлять героя по разным сюжетным ветвям, раскрывая неожиданные стороны как в характере главного персонажа, так и в мире вокруг него.
v0.3
Новый контент:
– Первая глава истории Нацуми: 3 разных окончания
– Диалоги в классе для всех 6 основных персонажей
– Новая локация: дом Нацуми
– Два новых персонажа: Чиори и Рин
– Система викторины в классе — отвечайте правильно, чтобы получить +5 к INT
– Скрытая функция Code RED — выбирайте обои главного меню
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.