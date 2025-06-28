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The Last Year (18+)

The Last Year (18+) v0.3

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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:02
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 732 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 317
Описание

The Last Year (18+) — визуальный роман с элементами point-and-click управления, системой выбора и гаремными возможностями, где игрокам предстоит влиять на развитие событий. Протагонист, в свой последний год учебы, неожиданно вынужден перевестись в небольшую сельскую школу. После жизни в шумном мегаполисе новая обстановка сначала вызывает у него неприязнь и ощущение скуки, но вскоре он начинает видеть это место совсем иначе.


Сюжет разворачивается вокруг его знакомства с местными девушками, которые, каждая по-своему, изменяют его взгляд на жизнь и окружение. Игроки, благодаря системе выбора, смогут направлять героя по разным сюжетным ветвям, раскрывая неожиданные стороны как в характере главного персонажа, так и в мире вокруг него.


Информация о модах

v0.3

Новый контент:
– Первая глава истории Нацуми: 3 разных окончания
– Диалоги в классе для всех 6 основных персонажей
– Новая локация: дом Нацуми
– Два новых персонажа: Чиори и Рин
– Система викторины в классе — отвечайте правильно, чтобы получить +5 к INT
– Скрытая функция Code RED — выбирайте обои главного меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о The Last Year (18+)


Комментарии (1)
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Adam
Adam 4 июня 2025 05:00
Почему-то после первых двух или одного запуска игра больше не запускается и приходится очищать все данные приложения после этого игра запускается не очень приятно что изо этого не получится делать перерыв и потом продолжить игру
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