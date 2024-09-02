Описание

Small Coffee переносит вас в новую главу жизни 23-летнего студента, только что переехавшего в большой город. Погруженный в рутину учебы и поиска работы, главный герой старается сосредоточиться на своей диссертации и найти стабильный источник дохода. Городская жизнь полна вызовов, но каждый новый день открывает перед ним больше возможностей и перспектив.





Однако судьба подбрасывает неожиданные знакомства с интересными и сильными личностями, которые могут кардинально изменить его планы. Эти персонажи, со своими уникальными взглядами и целями, добавляют динамики в повседневность главного героя и ставят перед ним важные вопросы о его приоритетах.