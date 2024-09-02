Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:53
Возраст:
Требуется места:
≈ 177 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 382
Описание
Small Coffee переносит вас в новую главу жизни 23-летнего студента, только что переехавшего в большой город. Погруженный в рутину учебы и поиска работы, главный герой старается сосредоточиться на своей диссертации и найти стабильный источник дохода. Городская жизнь полна вызовов, но каждый новый день открывает перед ним больше возможностей и перспектив.
Однако судьба подбрасывает неожиданные знакомства с интересными и сильными личностями, которые могут кардинально изменить его планы. Эти персонажи, со своими уникальными взглядами и целями, добавляют динамики в повседневность главного героя и ставят перед ним важные вопросы о его приоритетах.
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