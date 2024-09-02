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Small Coffee (18+)

Small Coffee (18+) 0.2

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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 177 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 382
Скриншоты
Описание

Small Coffee переносит вас в новую главу жизни 23-летнего студента, только что переехавшего в большой город. Погруженный в рутину учебы и поиска работы, главный герой старается сосредоточиться на своей диссертации и найти стабильный источник дохода. Городская жизнь полна вызовов, но каждый новый день открывает перед ним больше возможностей и перспектив.


Однако судьба подбрасывает неожиданные знакомства с интересными и сильными личностями, которые могут кардинально изменить его планы. Эти персонажи, со своими уникальными взглядами и целями, добавляют динамики в повседневность главного героя и ставят перед ним важные вопросы о его приоритетах.


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Скачать Small Coffee (18+) 177 Мб Ссылка 2 177 Мб
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