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Cheerleaders (18+)

Cheerleaders (18+) 0.4

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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 510 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 844
Скриншоты
Описание

Cheerleaders — это визуальный роман о чирлидерской команде элитного колледжа, стремящейся к победе в национальном чемпионате. Главная героиня, Елена, — амбициозный и решительный капитан команды, для которой победа означает больше, чем просто трофей; это ее шанс сохранить стипендию и укрепить свое положение в престижной академии. Под ее руководством команда готова к трудностям и напряженным тренировкам, чтобы достичь своей мечты.


Тем не менее, на пути к успеху чирлидерам предстоит справляться с множеством испытаний, от напряженных личных конфликтов и соперничества до сложностей командной работы. Игра раскрывает внутреннюю борьбу, амбиции и мечты участников команды, где каждый выбор может повлиять на их дорогу к чемпионству и гармонии в коллективе.


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Скачать Cheerleaders (18+) 510 Мб Ссылка 2 510 Мб
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Старые версии Cheerleaders (18+)
Version 0.1 Version 0.2 Version 0.3 Version TG 0.3 Version TG 0.2 Version TG 0.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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