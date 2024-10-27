Описание

Cheerleaders — это визуальный роман о чирлидерской команде элитного колледжа, стремящейся к победе в национальном чемпионате. Главная героиня, Елена, — амбициозный и решительный капитан команды, для которой победа означает больше, чем просто трофей; это ее шанс сохранить стипендию и укрепить свое положение в престижной академии. Под ее руководством команда готова к трудностям и напряженным тренировкам, чтобы достичь своей мечты.





Тем не менее, на пути к успеху чирлидерам предстоит справляться с множеством испытаний, от напряженных личных конфликтов и соперничества до сложностей командной работы. Игра раскрывает внутреннюю борьбу, амбиции и мечты участников команды, где каждый выбор может повлиять на их дорогу к чемпионству и гармонии в коллективе.