Описание

В Daybreak Nightbreak вас ждет уникальное приключение, где современность переплетается с фантастикой в рамках захватывающего визуального романа и симулятора знакомств в стиле песочницы. Разработанная мистером Скриббли игра рассказывает историю молодого человека, открывающего альтернативное измерение, отражающее его собственное, и сталкивающегося с последствиями постоянно растущего культа конца света. Действие разворачивается в вымышленном городе Хиос, где каждый уголок наполнен яркими персонажами, драматичными событиями и возможностями, позволяющими менять ход судьбы.





Каждое ваше решение здесь имеет значение – от управления небольшим бизнесом в оживленном городском центре до участия в масштабных квестах, включающих загадки, бои и построение отношений. Вдохновленный такими играми, как Yakuza и Mass Effect, Daybreak Nightbreak предлагает игрокам структурированное повествование в три акта, где сюжетные развилки и последствия ваших выборов напрямую зависят от активности сообщества. Погрузитесь в многогранный мир, где сочетание интриг, финансовых вызовов и личных драм создаёт атмосферу, способную увлечь и заставить задуматься над каждым принятым решением.