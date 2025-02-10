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Daybreak Nightbreak (18+)

Daybreak Nightbreak (18+) 10.3

Откройте новый мир: выбор, бизнес и отношения в альтернативной реальности
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Версия:
10.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 645 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
101
Скриншоты
Описание

В Daybreak Nightbreak вас ждет уникальное приключение, где современность переплетается с фантастикой в рамках захватывающего визуального романа и симулятора знакомств в стиле песочницы. Разработанная мистером Скриббли игра рассказывает историю молодого человека, открывающего альтернативное измерение, отражающее его собственное, и сталкивающегося с последствиями постоянно растущего культа конца света. Действие разворачивается в вымышленном городе Хиос, где каждый уголок наполнен яркими персонажами, драматичными событиями и возможностями, позволяющими менять ход судьбы.


Каждое ваше решение здесь имеет значение – от управления небольшим бизнесом в оживленном городском центре до участия в масштабных квестах, включающих загадки, бои и построение отношений. Вдохновленный такими играми, как Yakuza и Mass Effect, Daybreak Nightbreak предлагает игрокам структурированное повествование в три акта, где сюжетные развилки и последствия ваших выборов напрямую зависят от активности сообщества. Погрузитесь в многогранный мир, где сочетание интриг, финансовых вызовов и личных драм создаёт атмосферу, способную увлечь и заставить задуматься над каждым принятым решением.


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Скачать Daybreak Nightbreak (18+) 645 Мб Ссылка 2 645 Мб
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