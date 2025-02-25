Описание

My Pmc Girl (18+) — это визуальный роман, способный удивить даже искушённого поклонника историй про попаданцев и неожиданного поворота событий. Главный герой — обычный парень, еле сводивший концы с концами и мечтавший найти девушку. Судьба преподносит ему сюрприз: вместо долгожданной романтики его жизнь внезапно связана с наёмницей, которую наняла загадочная организация. От кого и зачем она защищает протагониста? Какие тайны скрываются за этим решением? Ответы вам предстоит искать в новых для героя условиях.





Помимо динамичных диалогов и насыщенного сюжета, проект наполнен откровенным контентом, делающим путешествие по этой истории особенно запоминающимся. Вам предстоит не только строить взаимоотношения с яркими персонажами, но и шаг за шагом раскрывать истинные мотивы тех, кто стоит за наёмницей. Играйте, выбирайте свою линию поведения и наслаждайтесь неожиданными поворотами судьбы, где каждая ваша реплика может изменить ход событий.