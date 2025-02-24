Описание

Alyssa's Ascension рассказывает о жизни девушки с болезненными воспоминаниями, которая проживает вместе со своей матерью Амелией. Им обеим приходится нелегко в суровом мире, полном врагов, где каждое действие может привести к неожиданным последствиям. Тяжёлое прошлое объединяет их, но одновременно способно расколоть, если они не найдут способ выжить в одиночку и при этом сохранить связь друг с другом.





Вы сами решаете, как будет развиваться сюжет: станут ли героини заключать союзы или сожгут мосты, лишив себя любого шанса на спасение. В ваших руках управлять их жизнями, направляя их на путь согласия или конфликтов, которые повлияют на будущее этого мира. И только вы определите, что победит: сплочённость и надежда или разрушительная сила прошлого.