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Alyssa’s Ascension (18+)

Alyssa’s Ascension (18+) 0.1.2

История о трагическом прошлом, отваге и непростом выборе на пути к свободе
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Версия:
0.1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 202 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
27
Скриншоты
Описание

Alyssa's Ascension рассказывает о жизни девушки с болезненными воспоминаниями, которая проживает вместе со своей матерью Амелией. Им обеим приходится нелегко в суровом мире, полном врагов, где каждое действие может привести к неожиданным последствиям. Тяжёлое прошлое объединяет их, но одновременно способно расколоть, если они не найдут способ выжить в одиночку и при этом сохранить связь друг с другом.


Вы сами решаете, как будет развиваться сюжет: станут ли героини заключать союзы или сожгут мосты, лишив себя любого шанса на спасение. В ваших руках управлять их жизнями, направляя их на путь согласия или конфликтов, которые повлияют на будущее этого мира. И только вы определите, что победит: сплочённость и надежда или разрушительная сила прошлого.


Информация о модах

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Скачать Alyssa’s Ascension (18+) 202 Мб Ссылка 2 202 Мб
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