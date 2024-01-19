Paradise Lust 2 (18+) 0.6.0b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.6.0b
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:25
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
5 244
Paradise Lust 2 (18+) - это продолжение увлекательного проекта, который сочетает в себе элементы симулятора свиданий и point-and-click приключения. В игре главный герой отправляется на остров Туватува, где его ждут как знакомые персонажи из первой части, так и новые барышни.
Игроки снова погрузятся в захватывающие события и разнообразные приключения на красочных локациях. Они помогут протагонисту разработать несколько успешных бизнес-идей и улучшить остров, делая его ещё более привлекательным. Paradise Lust 2 продолжает радовать фанатов оригинала и предоставляет им возможность насладиться новыми приключениями и встречами с интересными персонажами.
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