Paradise Lust 2 (18+) - это продолжение увлекательного проекта, который сочетает в себе элементы симулятора свиданий и point-and-click приключения. В игре главный герой отправляется на остров Туватува, где его ждут как знакомые персонажи из первой части, так и новые барышни.





Игроки снова погрузятся в захватывающие события и разнообразные приключения на красочных локациях. Они помогут протагонисту разработать несколько успешных бизнес-идей и улучшить остров, делая его ещё более привлекательным. Paradise Lust 2 продолжает радовать фанатов оригинала и предоставляет им возможность насладиться новыми приключениями и встречами с интересными персонажами.