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Super Serum (18+)

Super Serum (18+) 0.1

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.1
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
321

Super Serum — это волнующий комикс, который ведёт рассказ о супергениальной супергероине и её квартиросъёмщике, живущих вместе в одной квартире. Героиня, обладающая уникальными способностями благодаря мистической сыворотке, старается совмещать свою обычную жизнь с обязанностями спасения мира. Её сосед, обычный человек без сверхспособностей, неожиданно оказывается втянут в мир героических дел и чрезвычайных ситуаций, что создаёт массу комических и напряжённых ситуаций.


На фоне повседневных приключений и необходимости защищать свою тайную идентичность, героиня сталкивается с рядом внутренних и внешних конфликтов. Отношения с квартиросъёмщиком усложняются, когда он начинает подозревать её в чём-то необычном, в то время как она должна решать, насколько далеко может зайти в использовании своих способностей без ущерба для личной жизни. Этические дилеммы и моральные выборы становятся ключевыми элементами сюжета, добавляя глубины персонажам и их взаимоотношениям.


"Super Serum" исследует сложности, с которыми сталкиваются те, кто обладает суперсилами, в рамках их повседневной жизни и отношений. Комикс мастерски смешивает элементы экшена, комедии и драмы, создавая уникальную и захватывающую историю о противостоянии героев с внешними угрозами и внутренними страхами. Постоянное напряжение между личной жизнью и героической деятельностью делает "Super Serum" особенно привлекательным и релевантным для современных читателей.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Super Serum (18+) 0.1 взлом

Скачать Super Serum (18+) 124 Мб Ссылка 2 124 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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