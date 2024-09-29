Vae Victis – Conquer, Ravish, Breed — это мрачная и интенсивная ролевая игра, где игроки входят в роль Кардера Даль-Аруи, принца, чья жизнь и наследие были жестоко украдены его собственной матерью-королевой. Став узником, а затем и узурпатором, Кардер обладает рядом мрачных и спорных качеств, которые он использует для достижения своей единственной цели — вернуть себе трон и империю, которая по праву принадлежит ему.





В процессе игры Кардеру предстоит пройти через серию опасных приключений, сражений и интриг. Игроки будут встречать на своем пути как друзей, так и врагов, каждый из которых вносит свои элементы в развитие сюжета. Взаимодействие с другими персонажами предлагает разнообразные стратегические выборы, от силовых методов до дипломатии и манипуляции, что позволяет формировать ход истории по своему усмотрению.





Игра исследует темные аспекты власти и контроля, предлагая игрокам не только борьбу за трон, но и моральные дилеммы, связанные с использованием побежденных врагов. "Vae Victis" обещает быть не только вызовом для стратегического мышления, но и для этических принципов игрока, ставя перед ними сложные вопросы о правах и неправах в борьбе за власть.