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The Lord of Time (18+)

The Lord of Time (18+) 1.0

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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 178 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
116

The Lord of Time — это захватывающая игра, где вас приветствует мир Млечного Пути. Вы берете на себя роль члена могущественного культа Зенти, культа путешественников в пространстве и времени, чье имя внушает страх целым армиям. Проснувшись в новой галактике внутри своего временного корабля типа 50, вы должны отправиться в известные уголки космоса, чтобы заложить основу для нового творения вашей цивилизации.


По пути вы встречаете юную Лю Чэн, которую решаете взять на борт в качестве компаньона для совместных приключений. Вместе вам предстоит путешествовать сквозь пространство и время, сталкиваться с разнообразными испытаниями и загадками, и постепенно возвращать культ Зенти к его былой славе. Ваши действия и решения будут определять будущее вашей цивилизации и самой Лю Чэн.


The Lord of Time предлагает уникальный опыт, сочетающий элементы научной фантастики, приключений и стратегического планирования. Погружайтесь в увлекательные путешествия, исследуйте неизвестные миры, взаимодействуйте с новыми персонажами и откройте тайны вселенной. Возвращение культа Зенти к его первоначальной славе — это лишь часть того, что вас ждет в этой эпической истории о времени и пространстве.


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Скачать The Lord of Time (18+) 178 Мб Ссылка 2 178 Мб

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