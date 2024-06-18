The Lord of Time — это захватывающая игра, где вас приветствует мир Млечного Пути. Вы берете на себя роль члена могущественного культа Зенти, культа путешественников в пространстве и времени, чье имя внушает страх целым армиям. Проснувшись в новой галактике внутри своего временного корабля типа 50, вы должны отправиться в известные уголки космоса, чтобы заложить основу для нового творения вашей цивилизации.





По пути вы встречаете юную Лю Чэн, которую решаете взять на борт в качестве компаньона для совместных приключений. Вместе вам предстоит путешествовать сквозь пространство и время, сталкиваться с разнообразными испытаниями и загадками, и постепенно возвращать культ Зенти к его былой славе. Ваши действия и решения будут определять будущее вашей цивилизации и самой Лю Чэн.





The Lord of Time предлагает уникальный опыт, сочетающий элементы научной фантастики, приключений и стратегического планирования. Погружайтесь в увлекательные путешествия, исследуйте неизвестные миры, взаимодействуйте с новыми персонажами и откройте тайны вселенной. Возвращение культа Зенти к его первоначальной славе — это лишь часть того, что вас ждет в этой эпической истории о времени и пространстве.