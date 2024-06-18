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My Lovely Blood (18+)

My Lovely Blood (18+) 1.0 TRIAL

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Версия:
1.0 TRIAL
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 260 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
158

My Lovely Blood — это захватывающий визуальный роман, где вы играете за одинокого парня по имени Такаши. Живущий в маленьком городке, Такаши ведет довольно обычную жизнь, никогда не имев отношений с девушками. Однако, однажды ночью всё меняется, когда на Такаши начинает охотиться девушка-вампир, привлечённая особым запахом его необычной крови. Она жаждет заполучить её любой ценой.


События разворачиваются неожиданным образом: вместо того чтобы просто насытиться его кровью, девушка-вампир начинает испытывать к нему возбуждение и симпатию. Она понимает, что ей придется делить Такаши с другими вампирами, что создаёт уникальную динамику отношений и множество интригующих моментов.


My Lovely Blood погружает вас в таинственную и мистическую атмосферу, где стираются границы между страхом и любовью. Вам предстоит взаимодействовать с очаровательными, но опасными существами, узнавая их истории и раскрывая их тайны. Игра обещает быть насыщенной интригами, романтикой и неожиданными поворотами, предлагая уникальный опыт для любителей жанра.


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Информация о модах

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Скачать My Lovely Blood (18+) 260 Мб Ссылка 2 260 Мб

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