Описание

Nora Boo's Story (18+) — это визуальный роман, погружающий игроков в жизнь молодого мужчины, который возвращается на гражданку после службы в армии. Теперь его ждёт новая глава жизни, полная поисков смысла, адаптации и попыток наладить отношения с людьми, далекими от армейских реалий.





События принимают неожиданный оборот, когда он знакомится с молодой девушкой, которая может сыграть важную роль в его новой жизни. Игрокам предстоит помогать герою принимать решения, определять направление его пути и влиять на взаимоотношения с другими персонажами, от которых зависит дальнейший ход истории.





Nora Boo's Story (18+) предлагает глубокий сюжет, вариативность прохождений и возможность исследовать сложные человеческие связи. Начните своё путешествие и определите, каким станет будущее героя, уже сегодня!