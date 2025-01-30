Описание

Viático (18+) — это визуальный роман, погружающий игроков в киберпанковый мир, где технологический прогресс давно стал частью повседневной жизни. Игра выделяется стильной графикой, глубоким сюжетом и философскими вопросами, поднимая темы, которые заставляют задуматься.





Вы берёте на себя роль талантливого инженера-программиста, чьё чутьё подсказывает, что надвигается нечто опасное. Сможете ли вы распознать угрозу и подготовиться к последствиям? Или же развитие технологий и скрытые силы этого мира втянут вас в игру, где ставки выше, чем кажется? Viático (18+) предлагает интригующий сюжет, систему выбора и атмосферный киберпанковый сеттинг, который оценят любители качественных историй с глубокими темами.