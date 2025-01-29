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Supermodel: DofD (18+)

Supermodel: DofD (18+) 1.2.0

Супермодели, герои и тайны: сможете ли вы защитить мир?
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Версия:
1.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 455 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
91
Скриншоты
Описание

Supermodel: Defenders of Desire (18+) — это уникальный проект для совершеннолетней аудитории, который сочетает элементы визуального романа и коллекционной карточной игры. Вас ждёт не только увлекательный сюжет с системой выбора, но и неожиданное развитие событий, которое делает каждое прохождение особенным.


История начинается с того, что глава организации супергероев обращается за помощью к талантливому, но переживающему кризис фотографу. Его задача — работать с супермоделями, обладающими особыми способностями, и помочь им в их миссии. Но за гламурными съёмками и яркими образами скрываются тайны, которые могут изменить ход событий. Supermodel: Defenders of Desire — это визуально стильная, увлекательная игра, где ваши решения определяют не только судьбу героев, но и будущее всего мира.


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Скачать Supermodel: DofD (18+) 455 Мб Ссылка 2 455 Мб
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