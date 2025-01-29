Описание

Supermodel: Defenders of Desire (18+) — это уникальный проект для совершеннолетней аудитории, который сочетает элементы визуального романа и коллекционной карточной игры. Вас ждёт не только увлекательный сюжет с системой выбора, но и неожиданное развитие событий, которое делает каждое прохождение особенным.





История начинается с того, что глава организации супергероев обращается за помощью к талантливому, но переживающему кризис фотографу. Его задача — работать с супермоделями, обладающими особыми способностями, и помочь им в их миссии. Но за гламурными съёмками и яркими образами скрываются тайны, которые могут изменить ход событий. Supermodel: Defenders of Desire — это визуально стильная, увлекательная игра, где ваши решения определяют не только судьбу героев, но и будущее всего мира.