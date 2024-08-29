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How I Became the Bodyguard of the Saintess! (18+)

How I Became the Bodyguard of the Saintess! (18+) 0.8

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Версия:
0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 887 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 291
Скриншоты
Описание

How I Became the Bodyguard of the Saintess! (18+) — это увлекательный визуальный роман, который погружает игроков в мир магии, ангелов и демонов, предлагая захватывающую сюжетную историю, полную неожиданных поворотов и пикантных сцен. Главный герой, будучи обычным юношей в этом магическом мире, оказывается в центре событий благодаря своей давней дружбе с одной из самых могущественных воительниц. Когда над миром нависает угроза, он становится её телохранителем, что делает его мишенью для сил зла и завистливых врагов.


Игра предлагает богатый сюжет с разнообразными персонажами, каждый из которых играет важную роль в истории. Ваши решения будут иметь значение, влияя на развитие событий и отношения с другими персонажами. По мере прохождения игры, вы столкнетесь с множеством вызовов и интриг, раскрывая тайны, связанные с вашей подопечной и её противниками. How I Became the Bodyguard of the Saintess! сочетает в себе элементы фэнтези и романтики, создавая уникальный игровой опыт для взрослых, который держит в напряжении до самого конца.


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Скачать How I Became the Bodyguard of the Saintess! (18+) 887 Мб Ссылка 2 887 Мб
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Старые версии How I Became the Bodyguard of the Saintess! (18+)
Version 0.6 Version 0.7


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