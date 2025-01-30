Версия:
0.1.1B
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 21:20
Возраст:
Требуется места:
≈ 300 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
401
Описание
Colette’s Adventure — это захватывающее приключение, в котором вы вместе с вашей невестой и подругой детства, Колетт, получаете шанс начать новую жизнь. После долгих лет, проведённых на заброшенной ферме, судьба дарит вам возможность стать искателями приключений, открывая перед вами бескрайний мир возможностей и испытаний.
Выбирая этот путь, вы столкнётесь с множеством вызовов — от восстановления фермы и обретения нового статуса до неожиданных ситуаций, проверяющих ваши отношения и силу характера. Colette’s Adventure предлагает интересный сюжет, увлекательные игровые механики и множество решений, которые определят, каким будет ваше будущее. Сможете ли вы справиться со всеми испытаниями и построить новую жизнь?
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