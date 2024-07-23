Описание

Northern Lights: The Beginning приглашает вас стать частью захватывающей истории, в которой тайны и страсть идут рука об руку. Вас ждет уникальная интерактивная игра, где каждая сцена погружает вас в жизнь группы элитных секретных агентов, выполняющих опасные и конфиденциальные задания.





Захватывающее приключение с уникальными персонажами





Исследуйте сюжет, наполненный напряжением, неожиданными поворотами и увлекательными взаимодействиями. В окружении группы харизматичных азиатских женщин, каждая из которых имеет свою историю и цели, вам предстоит не только выполнять миссии, но и разгадывать их желания, устанавливая глубокие связи. Ваши выборы определяют не только исход заданий, но и судьбу отношений.