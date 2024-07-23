Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:25
Возраст:
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
49
Описание
Northern Lights: The Beginning приглашает вас стать частью захватывающей истории, в которой тайны и страсть идут рука об руку. Вас ждет уникальная интерактивная игра, где каждая сцена погружает вас в жизнь группы элитных секретных агентов, выполняющих опасные и конфиденциальные задания.
Захватывающее приключение с уникальными персонажами
Исследуйте сюжет, наполненный напряжением, неожиданными поворотами и увлекательными взаимодействиями. В окружении группы харизматичных азиатских женщин, каждая из которых имеет свою историю и цели, вам предстоит не только выполнять миссии, но и разгадывать их желания, устанавливая глубокие связи. Ваши выборы определяют не только исход заданий, но и судьбу отношений.
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать Northern Lights: The Beginning (18+) v0.1 MOD APK
Скачать Northern Lights: The Beginning (18+) Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer