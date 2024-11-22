Описание

Getaway with My Friends — это история о выходных, которые превращаются в путешествие к самопознанию и новым граням дружбы. На уединённой вилле, вдали от суеты, вы проводите время с близкими людьми, наслаждаясь моментами беззаботности и совместного отдыха.





Игра исследует тонкости человеческих отношений, предлагая глубокий сюжет с эмоциональными моментами, весёлыми ситуациями и интригующими диалогами. Getaway with My Friends — это история о связи, доверии и уникальных мгновениях, которые меняют всё.