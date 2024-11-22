Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:57
Возраст:
Требуется места:
≈ 448 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
99
Описание
Getaway with My Friends — это история о выходных, которые превращаются в путешествие к самопознанию и новым граням дружбы. На уединённой вилле, вдали от суеты, вы проводите время с близкими людьми, наслаждаясь моментами беззаботности и совместного отдыха.
Игра исследует тонкости человеческих отношений, предлагая глубокий сюжет с эмоциональными моментами, весёлыми ситуациями и интригующими диалогами. Getaway with My Friends — это история о связи, доверии и уникальных мгновениях, которые меняют всё.
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