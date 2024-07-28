Описание

The Void Club — это увлекательный симулятор, где вы беретесь за роль менеджера загадочного заведения. Ваша задача — поддерживать процветание клуба, зарабатывать деньги и заботиться о его колоритных участницах. Каждая из них имеет уникальный характер и историю, что делает взаимодействие с ними увлекательным и разнообразным.





Раскрывайте тайны и расширяйте границы





Под руководством загадочного Мастера вы будете помогать возвращать новых девушек из разных вселенных. Используйте специальные коды, чтобы открывать порталы и добавлять в клуб новых участниц, а также разблокировать уникальные предметы и события. Но не забывайте: успех клуба зависит от вашего управления. Обеспечьте процветание, организуйте работу и наслаждайтесь интересными сюжетными поворотами, которые ждут вас на каждом шагу.