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Completely Fell For Her With A Hypnosis (18+)

Completely Fell For Her With A Hypnosis (18+) 2024.12.22

Академия, гипноз и выбор без права на откат — ты уже не тот, кем был
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Версия:
2024.12.22
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 20:13
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 226 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Completely Fell for Her with a Hypnosis — это откровенная визуальная новелла с элементами психологической драмы и романтики, где каждое твое решение влияет на восприятие реальности. История разворачивается в престижной Академии Хаккин, а в центре — Азуса Тофууин, идеальная ученица с кристально чистой репутацией. Каждые 5 минут — выбор, намёк, шаг в сторону от привычного. Всё меняется, когда в её жизни появляется приложение с функцией гипноза, способное управлять желаниями и эмоциями.


Поначалу мелкие вмешательства кажутся случайными. Но постепенно ты видишь, как идеалы сталкиваются с соблазнами, границы стираются, а искренность приобретает неожиданные оттенки. Игра предлагает не только откровенный контент, но и тонкую историю трансформации, влияния и власти, где ты решаешь: направлять, поддаваться или сопротивляться. Для тех, кто ищет не просто откровенность, а сюжет с двойным дном — это попадание в точку.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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