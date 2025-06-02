Completely Fell For Her With A Hypnosis (18+) 2024.12.22
Академия, гипноз и выбор без права на откат — ты уже не тот, кем был
Completely Fell for Her with a Hypnosis — это откровенная визуальная новелла с элементами психологической драмы и романтики, где каждое твое решение влияет на восприятие реальности. История разворачивается в престижной Академии Хаккин, а в центре — Азуса Тофууин, идеальная ученица с кристально чистой репутацией. Каждые 5 минут — выбор, намёк, шаг в сторону от привычного. Всё меняется, когда в её жизни появляется приложение с функцией гипноза, способное управлять желаниями и эмоциями.
Поначалу мелкие вмешательства кажутся случайными. Но постепенно ты видишь, как идеалы сталкиваются с соблазнами, границы стираются, а искренность приобретает неожиданные оттенки. Игра предлагает не только откровенный контент, но и тонкую историю трансформации, влияния и власти, где ты решаешь: направлять, поддаваться или сопротивляться. Для тех, кто ищет не просто откровенность, а сюжет с двойным дном — это попадание в точку.
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.