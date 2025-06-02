Описание

Completely Fell for Her with a Hypnosis — это откровенная визуальная новелла с элементами психологической драмы и романтики, где каждое твое решение влияет на восприятие реальности. История разворачивается в престижной Академии Хаккин, а в центре — Азуса Тофууин, идеальная ученица с кристально чистой репутацией. Каждые 5 минут — выбор, намёк, шаг в сторону от привычного. Всё меняется, когда в её жизни появляется приложение с функцией гипноза, способное управлять желаниями и эмоциями.





Поначалу мелкие вмешательства кажутся случайными. Но постепенно ты видишь, как идеалы сталкиваются с соблазнами, границы стираются, а искренность приобретает неожиданные оттенки. Игра предлагает не только откровенный контент, но и тонкую историю трансформации, влияния и власти, где ты решаешь: направлять, поддаваться или сопротивляться. Для тех, кто ищет не просто откровенность, а сюжет с двойным дном — это попадание в точку.