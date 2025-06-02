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Saria Reclaimed (18+)

Saria Reclaimed (18+) 0.17

Падение, битвы и выбор — как далеко зайдёт она ради силы и желания?
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Версия:
0.17
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 20:21
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 74 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Saria Reclaimed — это откровенное RPG-приключение с пошаговыми боями и элементами порочной трансформации, где ты следишь за путешествием Сарии через мир, полный странных созданий, соблазнов и испытаний. Каждые 5 минут — сражение, соблазн, выбор: проявить стойкость или позволить себе немного больше. Проигрыш в бою не значит конец игры — это только новый шаг в её внутреннем расколе и росте "порчи".


По мере прохождения враги всё чаще реагируют не на меч, а на состояние и поведение Сарии, провоцируя грязные реплики, нежелательные прикосновения и откровенные предложения. Рост порчи влияет на сюжет, действия и доступные сцены, позволяя выбирать — идти глубже в соблазн ради выгоды или сохранить остатки достоинства. Сюжет, атмосфера и визуальный стиль работают на погружение, а каждый шаг — это граница, которую ты решаешь переступить… или нет.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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