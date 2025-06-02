Описание

Saria Reclaimed — это откровенное RPG-приключение с пошаговыми боями и элементами порочной трансформации, где ты следишь за путешествием Сарии через мир, полный странных созданий, соблазнов и испытаний. Каждые 5 минут — сражение, соблазн, выбор: проявить стойкость или позволить себе немного больше. Проигрыш в бою не значит конец игры — это только новый шаг в её внутреннем расколе и росте "порчи".





По мере прохождения враги всё чаще реагируют не на меч, а на состояние и поведение Сарии, провоцируя грязные реплики, нежелательные прикосновения и откровенные предложения. Рост порчи влияет на сюжет, действия и доступные сцены, позволяя выбирать — идти глубже в соблазн ради выгоды или сохранить остатки достоинства. Сюжет, атмосфера и визуальный стиль работают на погружение, а каждый шаг — это граница, которую ты решаешь переступить… или нет.