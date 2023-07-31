Описание

Project «Mnemosyne» (18+) - Твоя жизнь, действительно, была обычной и предсказуемой, но всё изменилось с одним телефонным звонком. Родители настояли, чтобы ты отправился в загадочное путешествие, но ты не знаешь причин этой поездки. Что же за тайны скрываются в твоей прошлой жизни? Что заставило твоих родителей принять такое решение?





Ты чувствуешь смешение из-за неизвестности, но в этом путешествии тебе будет компания верного и дерзкого спутника. Он всегда рядом, чтобы поддержать и помочь в трудные моменты.





Готов ли ты открыть правду и разгадать загадку, которая заставила твоих родителей принять такое решение? Впереди ждут захватывающие приключения, опасности и открытия, которые изменят твою жизнь навсегда. Готовься к удивительному путешествию, которое раскроет тайны твоего прошлого и поможет найти своё место в этом мире!