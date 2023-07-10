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18titans (18+)

18titans (18+) 1.3.7

13
1
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
1.3.7
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 189 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
13
Комментарии:
0
Просмотров:
26 314

18titans (18+) - Прошло несколько дней с похищения Робина, и Титаны-подростки остаются в замешательстве. Они пытаются расшифровать загадочное сообщение, которое оставил Слэйд после ввода неизвестного вещества в вены Робина. Слова оставленного Слэйдом сообщения намекают на то, что Робин стал частью чего-то гораздо большего, чем они могли себе представить.


Они начинают расследование, чтобы найти Слэйда и разгадать тайну, связанную с пропажей и изменениями Робина. В процессе они сталкиваются с новыми врагами и ситуациями, которые тестируют их силу, дружбу и верность друг другу. В то время как Титаны-подростки ищут ответы, они также должны продолжать борьбу с преступностью и защищать город. Каждый из них сталкивается с личными вызовами и сомнениями, но они знают, что только вместе они смогут вернуть Робина и раскрыть тайну его изменения.


Их путешествие приведет их в самые темные уголки города, где они столкнутся с силами зла, которые намерены использовать измененного Робина в своих коварных планах. Титаны-подростки должны преодолеть свои личные страхи и разделиться, чтобы спасти своего друга и защитить город от новой угрозы.


Их судьба и судьба Робина висят на волоске, и они должны проявить все свои супергеройские способности и собраться вместе, чтобы справиться с вызовами, которые ждут их на пути. Только тогда они смогут вернуть Робина и разгадать загадку его изменения, чтобы восстановить порядок и спокойствие в городе.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать 18titans (18+) 1.3.7 взлом

Скачать 18titans (18+)
189 Мб
Ссылка 2
189 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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