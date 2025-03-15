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The Stallion (18+)

The Stallion (18+) 0.12

Погрузитесь в мир трансформации и новых возможностей
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Версия:
0.12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
69
Скриншоты
Описание

В The Stallion (18+) вас ждет визуальный проект для совершеннолетней аудитории, объединяющий различные игровые механики, такие как point-and-click, мини-игры и элементы песочницы. Здесь используются реальные видео и фото материалы, что делает повествование насыщенным и динамичным. Всё начинается с того, что главный герой осознает свое безнадежное положение по всем параметрам, но в одно мгновение его жизнь меняется – перед ним открываются огромные перспективы и возможности.


Как именно он воспользуется этими шансами, зависит от ваших решений. Каждое действие и выбор влияют на ход событий в этом масштабном приключении, где судьба героя целиком в ваших руках. Откройте для себя уникальный опыт, который сочетает в себе глубоко проработанный сюжет, интерактивные элементы и богатство визуальных материалов.


Информация о модах

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Скачать The Stallion (18+) v0.12 MOD APK

Скачать The Stallion (18+) 2.3 Гб Ссылка 2 2.3 Гб
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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