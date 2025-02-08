Описание

My Ex-Future Family — это новая игра для взрослых с уникальным сюжетом и содержанием. У каждого персонажа есть уникальная личность, и игрок может делать выбор, который формирует историю игры.





My Ex-Future Family — это повествовательная игра, в которой основное внимание уделяется решению головоломок, основанных на реальных воспоминаниях игроков и их реальной личности. Игрок сможет принять участие в оригинальном приключении, переживая при этом воспоминания о своем путешествии во взрослую жизнь. Пережить свое прошлое без сожалений и заново открыть для себя выбор. Откройте для себя новый смысл и жизненный опыт. Отпустите чью-то память с достоинством и закрытостью. Планируйте следующую неделю прямо сейчас!