Версия:
0.4a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:15
Возраст:
Требуется места:
≈ 437 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 803
Описание
My Ex-Future Family — это новая игра для взрослых с уникальным сюжетом и содержанием. У каждого персонажа есть уникальная личность, и игрок может делать выбор, который формирует историю игры.
My Ex-Future Family — это повествовательная игра, в которой основное внимание уделяется решению головоломок, основанных на реальных воспоминаниях игроков и их реальной личности. Игрок сможет принять участие в оригинальном приключении, переживая при этом воспоминания о своем путешествии во взрослую жизнь. Пережить свое прошлое без сожалений и заново открыть для себя выбор. Откройте для себя новый смысл и жизненный опыт. Отпустите чью-то память с достоинством и закрытостью. Планируйте следующую неделю прямо сейчас!
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