Legeclo: Legend Clover X (18+) - Отправляйтесь в неизведанный и опасный мир Алтаря. Попробуйте себя в захватывающем приключении, которое длится сто часов изнурительных сражений. Захватывайте территории, управляйте союзами, укрепляйте свою армию и ведите каждого человека к славе или смерти.





Legeclo представляет собой сочетание пошаговой ролевой игры с откровенным контентом и захватывающим сюжетом. Вы сможете захватывать территории, заключать союзы, повышать уровень своих персонажей, находить и развивать свои способности. Кроме того, в нем есть откровенный контент для взрослой аудитории. Спешите! Вас ждет Legeclo с его увлекательным миром Алтаря, красивыми воинами и множеством добычи!