Legeclo: Legend Clover X (18+) 1.47.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
1.47.11
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 186 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
61
Комментарии:
1
Просмотров:
49 805
Legeclo: Legend Clover X (18+) - Отправляйтесь в неизведанный и опасный мир Алтаря. Попробуйте себя в захватывающем приключении, которое длится сто часов изнурительных сражений. Захватывайте территории, управляйте союзами, укрепляйте свою армию и ведите каждого человека к славе или смерти.
Legeclo представляет собой сочетание пошаговой ролевой игры с откровенным контентом и захватывающим сюжетом. Вы сможете захватывать территории, заключать союзы, повышать уровень своих персонажей, находить и развивать свои способности. Кроме того, в нем есть откровенный контент для взрослой аудитории. Спешите! Вас ждет Legeclo с его увлекательным миром Алтаря, красивыми воинами и множеством добычи!
Информация о модах
Максимальный диапазон умений/высокий урон
Скачать Legeclo: Legend Clover X (18+) 1.47.11 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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