Kingbreaker (18+) 0.01
Месть, соблазн и мрачное фэнтези — ты сбежал не зря, но не без последствий
Kingbreaker (18+) — это визуальный роман в стиле тёмного фэнтези с откровенными сценами и графикой, созданной ИИ, где ты играешь за несправедливо осуждённого героя. Каждые пять минут — это выбор, альянс или предательство, шаг к свободе или новому падению. Сначала — побег. Потом — расчёт.
На пути к возмездию ты повстречаешь друзей, врагов и тех, кто не сразу покажет своё лицо. Твоя задача — принимать решения хладнокровно: от дипломатии до насилия, от соблазна до отказа. История разворачивается в мире, где доверие стоит дорого, а ошибки смертельны. Готов ли ты выжить, вернуть себе силу — и сломать тех, кто правил?
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.