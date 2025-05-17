Описание

Kingbreaker (18+) — это визуальный роман в стиле тёмного фэнтези с откровенными сценами и графикой, созданной ИИ, где ты играешь за несправедливо осуждённого героя. Каждые пять минут — это выбор, альянс или предательство, шаг к свободе или новому падению. Сначала — побег. Потом — расчёт.





На пути к возмездию ты повстречаешь друзей, врагов и тех, кто не сразу покажет своё лицо. Твоя задача — принимать решения хладнокровно: от дипломатии до насилия, от соблазна до отказа. История разворачивается в мире, где доверие стоит дорого, а ошибки смертельны. Готов ли ты выжить, вернуть себе силу — и сломать тех, кто правил?