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Kingbreaker (18+)

Kingbreaker (18+) 0.01

Месть, соблазн и мрачное фэнтези — ты сбежал не зря, но не без последствий
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Версия:
0.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:43
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 214 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
154
Скриншоты
Описание

Kingbreaker (18+) — это визуальный роман в стиле тёмного фэнтези с откровенными сценами и графикой, созданной ИИ, где ты играешь за несправедливо осуждённого героя. Каждые пять минут — это выбор, альянс или предательство, шаг к свободе или новому падению. Сначала — побег. Потом — расчёт.


На пути к возмездию ты повстречаешь друзей, врагов и тех, кто не сразу покажет своё лицо. Твоя задача — принимать решения хладнокровно: от дипломатии до насилия, от соблазна до отказа. История разворачивается в мире, где доверие стоит дорого, а ошибки смертельны. Готов ли ты выжить, вернуть себе силу — и сломать тех, кто правил?


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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