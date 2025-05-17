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Dream Corruption (18+)

Dream Corruption (18+) 0.1

Попал в сон? Используй его силу — управляй, соблазняй, решай судьбы
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:28
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 210 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
68
Скриншоты
Описание

Dream Corruption (18+) — это откровенный визуальный роман с мультяшной графикой и героями из знакомых вселенных, собранными в одном сюрреалистичном сне. Главный герой получает осознанность и силу влияния на волю окружающих. Каждые пять минут — это новая сцена, встреча с культовым персонажем, выбор — поддаться фантазии или пойти другим путём.


Система ветвящихся решений открывает множество вариантов развития: можно вытянуть героя из ловушки сна или, наоборот, оставить его внутри — среди искушений, свободы и нестабильной реальности. Сценарии — от соблазна до спасения, от лёгкого флирта до полномасштабного контроля. Кто ты в этом сне: гость, бог или пленный? Решать тебе.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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