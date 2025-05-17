Dream Corruption (18+) 0.1
Попал в сон? Используй его силу — управляй, соблазняй, решай судьбы
Dream Corruption (18+) — это откровенный визуальный роман с мультяшной графикой и героями из знакомых вселенных, собранными в одном сюрреалистичном сне. Главный герой получает осознанность и силу влияния на волю окружающих. Каждые пять минут — это новая сцена, встреча с культовым персонажем, выбор — поддаться фантазии или пойти другим путём.
Система ветвящихся решений открывает множество вариантов развития: можно вытянуть героя из ловушки сна или, наоборот, оставить его внутри — среди искушений, свободы и нестабильной реальности. Сценарии — от соблазна до спасения, от лёгкого флирта до полномасштабного контроля. Кто ты в этом сне: гость, бог или пленный? Решать тебе.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.