Описание

Dream Corruption (18+) — это откровенный визуальный роман с мультяшной графикой и героями из знакомых вселенных, собранными в одном сюрреалистичном сне. Главный герой получает осознанность и силу влияния на волю окружающих. Каждые пять минут — это новая сцена, встреча с культовым персонажем, выбор — поддаться фантазии или пойти другим путём.





Система ветвящихся решений открывает множество вариантов развития: можно вытянуть героя из ловушки сна или, наоборот, оставить его внутри — среди искушений, свободы и нестабильной реальности. Сценарии — от соблазна до спасения, от лёгкого флирта до полномасштабного контроля. Кто ты в этом сне: гость, бог или пленный? Решать тебе.