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Sophias sexual adventures (18+)

Sophias sexual adventures (18+) 1.0

Интриги, желания и двойной взгляд на каждый момент страсти
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:11
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Sophia’s Sexual Adventures — это интерактивный визуальный роман 18+, где ты переживаешь откровенные сцены с точки зрения обоих участников. Каждые пять минут — это новое знакомство, эмоциональная развилка, и напряжение, которое нарастает вместе с выбором. Персонажи не идеальны, их желания сложны — и именно это делает историю живой.


Ты играешь за Софию — уверенную, раскрепощённую женщину, исследующую мир в поисках удовольствия и себя. Сюжет включает сцены с транс-персонажами, зрелыми партнёрами и откровенными поворотами, в которых ты сам выбираешь, как развиваются события. Это не просто игра о сексе — это история о контроле, связи и тех, кто готов нарушать правила. Готов ли ты к её приключениям?


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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