Sophias sexual adventures (18+) 1.0
Интриги, желания и двойной взгляд на каждый момент страсти
Sophia’s Sexual Adventures — это интерактивный визуальный роман 18+, где ты переживаешь откровенные сцены с точки зрения обоих участников. Каждые пять минут — это новое знакомство, эмоциональная развилка, и напряжение, которое нарастает вместе с выбором. Персонажи не идеальны, их желания сложны — и именно это делает историю живой.
Ты играешь за Софию — уверенную, раскрепощённую женщину, исследующую мир в поисках удовольствия и себя. Сюжет включает сцены с транс-персонажами, зрелыми партнёрами и откровенными поворотами, в которых ты сам выбираешь, как развиваются события. Это не просто игра о сексе — это история о контроле, связи и тех, кто готов нарушать правила. Готов ли ты к её приключениям?
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.