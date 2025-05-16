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Peach Dungeon (18+)

Peach Dungeon (18+) 0.2.1

Исследуй ловушки и тайны тёмных казематов с видом сверху и боевой пиксельной механикой
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Версия:
0.2.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:03
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16
Скриншоты
Описание

Пиксельное приключение с элементами подземелий и побега погружает тебя в мрачный и забавный мир, где главный герой — участник рискованной мафиозной операции — оказывается в ловушке в загадочной темнице. Его задача теперь — выбраться из этого места, наполненного ловушками, врагами и тайнами.


В Peach Dungeon ты будешь исследовать лабиринт уровней, находить ключи, решать головоломки и сражаться с охраной. Мини-карта помогает ориентироваться, а внутриигровые ресурсы можно использовать для улучшения способностей. Игра сочетает пошаговую механику исследования и боёвку в духе ретро-RPG, делая каждый побег всё сложнее и увлекательнее.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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