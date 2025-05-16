Описание

Пиксельное приключение с элементами подземелий и побега погружает тебя в мрачный и забавный мир, где главный герой — участник рискованной мафиозной операции — оказывается в ловушке в загадочной темнице. Его задача теперь — выбраться из этого места, наполненного ловушками, врагами и тайнами.





В Peach Dungeon ты будешь исследовать лабиринт уровней, находить ключи, решать головоломки и сражаться с охраной. Мини-карта помогает ориентироваться, а внутриигровые ресурсы можно использовать для улучшения способностей. Игра сочетает пошаговую механику исследования и боёвку в духе ретро-RPG, делая каждый побег всё сложнее и увлекательнее.