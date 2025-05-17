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Born to Breed (18+)

Born to Breed (18+) 1.0.1

Безумный фэнтези-мир, где разум отдыхает, а страсти — на пределе
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:31
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 875 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
196
Скриншоты
Описание

Born to Breed (18+) — это откровенный визуальный роман с элементами приключения, юмора и хаоса, в котором здравый смысл давно сбежал в закат. Каждые пять минут ты встречаешь новых персонажей, вступаешь в абсурдные диалоги, попадаешь в щекотливые и шокирующие ситуации, от которых невозможно оторваться. Здесь никто не ведёт себя "нормально" — и в этом весь кайф.


Герои — колоритные, рисовка — выразительная, сюжет — непредсказуем. Исследуй фэнтезийный мир, полный откровенных сцен, загадок и нелепых поворотов, делай выборы, влиящие на ход событий, и не рассчитывай на спокойствие. Юмор, страсть, фетиши, дичь и харизма — всё это мешается в один долгий, странный и очень увлекательный трип. Готов отправиться в него?


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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