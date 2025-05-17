Описание

Born to Breed (18+) — это откровенный визуальный роман с элементами приключения, юмора и хаоса, в котором здравый смысл давно сбежал в закат. Каждые пять минут ты встречаешь новых персонажей, вступаешь в абсурдные диалоги, попадаешь в щекотливые и шокирующие ситуации, от которых невозможно оторваться. Здесь никто не ведёт себя "нормально" — и в этом весь кайф.





Герои — колоритные, рисовка — выразительная, сюжет — непредсказуем. Исследуй фэнтезийный мир, полный откровенных сцен, загадок и нелепых поворотов, делай выборы, влиящие на ход событий, и не рассчитывай на спокойствие. Юмор, страсть, фетиши, дичь и харизма — всё это мешается в один долгий, странный и очень увлекательный трип. Готов отправиться в него?