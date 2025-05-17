Описание

Land of Hunt (18+) — это визуальный роман с элементами приключенческого расследования и взрослой интриги, где главная героиня и её загадочная покровительница пытаются докопаться до истины. Каждые пять минут — это диалоги, находки, неожиданные сцены и решения, влияющие на ход событий. Город полон страхов — и не зря.





Ты будешь собирать улики, общаться с жителями, разбираться в загадочном происшествии, пока ситуация не вышла из-под контроля. Приятная графика, продуманный сценарий, ветвящиеся диалоги и растущая продолжительность делают игру особенно интересной для тех, кто ищет что-то нестандартное и запоминающееся. Но успеешь ли ты остановить следующую трагедию?