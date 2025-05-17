Land of Hunt (18+) 0.1.9
Тайны, слухи и выбор, от которого зависят жизни — ты здесь не просто гость
Land of Hunt (18+) — это визуальный роман с элементами приключенческого расследования и взрослой интриги, где главная героиня и её загадочная покровительница пытаются докопаться до истины. Каждые пять минут — это диалоги, находки, неожиданные сцены и решения, влияющие на ход событий. Город полон страхов — и не зря.
Ты будешь собирать улики, общаться с жителями, разбираться в загадочном происшествии, пока ситуация не вышла из-под контроля. Приятная графика, продуманный сценарий, ветвящиеся диалоги и растущая продолжительность делают игру особенно интересной для тех, кто ищет что-то нестандартное и запоминающееся. Но успеешь ли ты остановить следующую трагедию?
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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