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Land of Hunt (18+)

Land of Hunt (18+) 0.1.9

Тайны, слухи и выбор, от которого зависят жизни — ты здесь не просто гость
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Версия:
0.1.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:40
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 554 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
141
Скриншоты
Описание

Land of Hunt (18+) — это визуальный роман с элементами приключенческого расследования и взрослой интриги, где главная героиня и её загадочная покровительница пытаются докопаться до истины. Каждые пять минут — это диалоги, находки, неожиданные сцены и решения, влияющие на ход событий. Город полон страхов — и не зря.


Ты будешь собирать улики, общаться с жителями, разбираться в загадочном происшествии, пока ситуация не вышла из-под контроля. Приятная графика, продуманный сценарий, ветвящиеся диалоги и растущая продолжительность делают игру особенно интересной для тех, кто ищет что-то нестандартное и запоминающееся. Но успеешь ли ты остановить следующую трагедию?


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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