Описание

One Lie (18+) - Игра "Раскаяние и Прощение" рассказывает историю о двух давних друзьях. Джули, главная героиня (возможно, вы можете выбрать ей другое имя), совершает ошибку, которая приводит к разрыву их дружбы, и Майк, ведущий персонаж игры (возможно, вы можете назвать его по своему выбору), покидает город, где они жили все свои жизни. Однако Джули не хочет просто отпустить свою любовь к Майку. Она решает пойти за ним, надеясь на его прощение за ее ошибку, и возможно, даже на то, чтобы их связь стала еще сильнее.





В игре вам предстоит играть за Майка и исследовать свои чувства по отношению к Джули. Вашим заданием будет исследовать прошлое, принимать решения и сталкиваться с различными ситуациями, которые помогут вам определить, что вы чувствуете по отношению к Джули и какие действия следует предпринять. "Раскаяние и Прощение" - это захватывающее приключение, которое позволяет вам пережить эмоциональный путь Майка и принять решение о том, что вы действительно чувствуете по отношению к Джули.