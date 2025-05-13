One Lie (18+) 0.12.0
One Lie (18+) - Игра "Раскаяние и Прощение" рассказывает историю о двух давних друзьях. Джули, главная героиня (возможно, вы можете выбрать ей другое имя), совершает ошибку, которая приводит к разрыву их дружбы, и Майк, ведущий персонаж игры (возможно, вы можете назвать его по своему выбору), покидает город, где они жили все свои жизни. Однако Джули не хочет просто отпустить свою любовь к Майку. Она решает пойти за ним, надеясь на его прощение за ее ошибку, и возможно, даже на то, чтобы их связь стала еще сильнее.
В игре вам предстоит играть за Майка и исследовать свои чувства по отношению к Джули. Вашим заданием будет исследовать прошлое, принимать решения и сталкиваться с различными ситуациями, которые помогут вам определить, что вы чувствуете по отношению к Джули и какие действия следует предпринять. "Раскаяние и Прощение" - это захватывающее приключение, которое позволяет вам пережить эмоциональный путь Майка и принять решение о том, что вы действительно чувствуете по отношению к Джули.
v0.12.0 — Финал руты Ан
📸 794 новых изображений
🎞 32 анимации
🖼 4 новых изображения в галерее
📌 В этом обновлении завершена персональная сюжетная линия Ан.
‼️ Контент добавлен только для этой сюжетной ветки — если вы не следуете руте Ан, нового контента не будет.
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Установка
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.