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One Lie (18+)

One Lie (18+) 0.12.0

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Версия:
0.12.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:25
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 135
Скриншоты
Описание

One Lie (18+) - Игра "Раскаяние и Прощение" рассказывает историю о двух давних друзьях. Джули, главная героиня (возможно, вы можете выбрать ей другое имя), совершает ошибку, которая приводит к разрыву их дружбы, и Майк, ведущий персонаж игры (возможно, вы можете назвать его по своему выбору), покидает город, где они жили все свои жизни. Однако Джули не хочет просто отпустить свою любовь к Майку. Она решает пойти за ним, надеясь на его прощение за ее ошибку, и возможно, даже на то, чтобы их связь стала еще сильнее.


В игре вам предстоит играть за Майка и исследовать свои чувства по отношению к Джули. Вашим заданием будет исследовать прошлое, принимать решения и сталкиваться с различными ситуациями, которые помогут вам определить, что вы чувствуете по отношению к Джули и какие действия следует предпринять. "Раскаяние и Прощение" - это захватывающее приключение, которое позволяет вам пережить эмоциональный путь Майка и принять решение о том, что вы действительно чувствуете по отношению к Джули.


Информация о модах

v0.12.0 — Финал руты Ан

📸 794 новых изображений
🎞 32 анимации
🖼 4 новых изображения в галерее

📌 В этом обновлении завершена персональная сюжетная линия Ан.
‼️ Контент добавлен только для этой сюжетной ветки — если вы не следуете руте Ан, нового контента не будет.

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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