Описание

Anita’s Internship (18+) - В игре "Анита: Стажировка" вы воплощаете персонаж Аниту, которой предстоит пройти двухнедельную стажировку в фирме и получить рекомендательное письмо для поступления в ее мечтаемый университет. Однако ее путь не будет легким, так как она столкнется с различными сложностями и межличностными отношениями.





Аните предстоит разбираться с запутанными отношениями и человеческими причудами внутри фирмы. Она столкнется с различными персонажами, которые могут как помочь ей, так и создать ей препятствия. Важным аспектом игры будет взаимодействие с отчимом Кельвином, который скрывал от Аниты факт наличия сына. Аните придется разрешить эту ситуацию и разобраться в сложных семейных отношениях.





В ходе игры вам также предложат решить небольшие головоломки и задачи, чтобы продвигаться дальше и раскрыть сюжетные тайны. Важными моментами будут выборы, которые сделаете вы, отражающиеся на развитии сюжета и отношений между персонажами. В дополнение к игре "Анита: Стажировка" также будет доступно продолжение серии под названием "Anita's Discoveries" и "Weekend Lollygagging". Вы сможете узнать больше о приключениях Аниты и продолжить ее историю.





Кроме того, по желанию игроков будет возможность встретиться с персонажем по имени Робин и послушать ее историю за чашечкой кофе. Это позволит вам погрузиться в интимную атмосферу свидания и узнать больше о Робин из ее собственной перспективы. Все это создаст увлекательный и захватывающий игровой опыт, полный драмы, решений и открытий. Выборы, которые вы сделаете в игре, будут иметь влияние на исход и развитие истории Аниты.