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Anita’s Internship (18+)

Anita’s Internship (18+) 1.0 Final

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Версия:
1.0 Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 353
Скриншоты
Описание

Anita’s Internship (18+) - В игре "Анита: Стажировка" вы воплощаете персонаж Аниту, которой предстоит пройти двухнедельную стажировку в фирме и получить рекомендательное письмо для поступления в ее мечтаемый университет. Однако ее путь не будет легким, так как она столкнется с различными сложностями и межличностными отношениями.


Аните предстоит разбираться с запутанными отношениями и человеческими причудами внутри фирмы. Она столкнется с различными персонажами, которые могут как помочь ей, так и создать ей препятствия. Важным аспектом игры будет взаимодействие с отчимом Кельвином, который скрывал от Аниты факт наличия сына. Аните придется разрешить эту ситуацию и разобраться в сложных семейных отношениях.


В ходе игры вам также предложат решить небольшие головоломки и задачи, чтобы продвигаться дальше и раскрыть сюжетные тайны. Важными моментами будут выборы, которые сделаете вы, отражающиеся на развитии сюжета и отношений между персонажами. В дополнение к игре "Анита: Стажировка" также будет доступно продолжение серии под названием "Anita's Discoveries" и "Weekend Lollygagging". Вы сможете узнать больше о приключениях Аниты и продолжить ее историю.


Кроме того, по желанию игроков будет возможность встретиться с персонажем по имени Робин и послушать ее историю за чашечкой кофе. Это позволит вам погрузиться в интимную атмосферу свидания и узнать больше о Робин из ее собственной перспективы. Все это создаст увлекательный и захватывающий игровой опыт, полный драмы, решений и открытий. Выборы, которые вы сделаете в игре, будут иметь влияние на исход и развитие истории Аниты.


Информация о модах

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Скачать Anita’s Internship (18+) 65 Мб Ссылка 2 65 Мб
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Старые версии Anita’s Internship (18+)
Version 0.35 Version TG 0.35


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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