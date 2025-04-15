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Conspiracy (18+)

Conspiracy (18+) 1.0 Exclusive Edition

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Версия:
1.0 Exclusive Edition
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 136 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 469
Скриншоты
Описание

Интересная визуальная новелла для взрослых под названием "Conspiracy" предлагает захватывающий и интригующий сюжет, который разворачивается в мире интриг, заговоров и страсти. Игроки погружаются в мрачный и соблазнительный мир, где они будут сталкиваться с сложными моральными выборами и страстными отношениями.


Главный герой оказывается запутан в опасной интриге, где он сталкивается с могущественными фигурами и тайными организациями. Он пытается раскрыть тайну заговора, которая может изменить ход истории. В процессе игры игроки будут взаимодействовать с различными персонажами, принимать решения, влияющие на сюжет и развитие отношений между персонажами.


"Conspiracy" предлагает эмоциональные моменты, пикантные сцены и напряженные диалоги, которые создают интригу и заставляют игрока глубже вникать в сюжет. Визуальная презентация, красивая графика и звуковое сопровождение подчеркивают атмосферу игры и погружают игрока в ее мир.


Важно отметить, что "Conspiracy" предназначена только для взрослой аудитории и содержит контент, не подходящий для лиц несовершеннолетнего возраста. Игра подходит для тех, кто интересуется сложными сюжетами, романтикой и эротикой в визуальных новеллах, и кто готов исследовать мир интриги и страсти.


Информация о модах

Версия v1.0 Exclusive Edition

– Добавлено 100+ новых рендеров
5 специальных рендеров, доступных только в Exclusive Edition
(Ищите розовую кнопку в верхнем правом углу)
– Исправлены некоторые рендеры
– Текст вычитан редактором SaintBlackmoor
– Переписаны диалоги до версии v0.6 командой Midnight Prophets

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Скачать Conspiracy (18+) v1.0 Exclusive Edition MOD APK

Скачать Conspiracy (18+) 136 Мб Ссылка 2 136 Мб
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Старые версии Conspiracy (18+)
Version TG Ch. 1 v0.8 Version TG 0.7


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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