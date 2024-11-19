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Office Perks (18+)

Office Perks (18+) 0.1.4

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Версия:
0.1.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 207
Скриншоты
Описание

Office Perks (18+) - Работа разработчика игр может быть требовательной и полной вызовов, но она также предлагает возможности и привилегии. Когда вы прибываете в Вествью-Хайтс и начинаете свою работу в качестве разработчика игр, вы полны надежд и амбиций. Сотрудничество с известной игровой студией открывает перед вами возможность внести свой вклад в разработку игр в качестве ведущего разработчика.


Однако весьма скоро после начала работы события принимают неожиданный оборот, и вам приходится столкнуться с серьезными решениями, которые затрагивают ваше будущее и, возможно, будущее ваших друзей. Вам придется взвешивать свои ценности, предпочтения и цели в игровой индустрии, и принимать решения, которые могут иметь долгосрочные последствия.


Как ведущий разработчик, у вас есть возможность оказать влияние на проект и внести значимый вклад в его успех. Вы будете сталкиваться с трудностями, но также получите возможность проявить свой профессионализм, творческий подход и лидерские качества. Ваше будущее и будущее ваших друзей зависят от решений, которые вы примете. Будьте готовы к сложным вызовам и не забывайте о том, что каждое решение имеет последствия. В итоге, ваш след в игровой индустрии может оказаться глубоким и значимым.


Информация о модах

демо

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Скачать Office Perks (18+) v0.1.4 MOD APK

Скачать Office Perks (18+) 1.9 Гб Ссылка 2 1.9 Гб
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Старые версии Office Perks (18+)
Version 0.1.2 Version 0.1.3 Version TG 0.1.3 Version TG 0.1.2


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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